Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ortadoğu diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran’a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, uluslararası camianın Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail’in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu bildirdi.

Mısır Lideri Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi arasındaki telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail'in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti.

Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail'i bu noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütlerine ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de kaydetti.