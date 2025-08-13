Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel’e sert eleştiri: Yolsuzlukları laf ile kapatamazsınız

Erdoğan sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada Özel’in önce kırmızı kartla dolaşmaya başladığını, ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynamaya çalıştığını belirterek, bu çabaların hiçbirinde istikrar sağlayamadığını ifade etti.

"CHP Genel Başkanı’nın yaşadığı bu istikrarsızlığın sebeplerini çok iyi biliyoruz" diyen Erdoğan, partisinin içindeki sorunların da bu istikrarsızlıkla ilişkili olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özel için "Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı, görüyoruz ki Sayın Özel’in dengesini fena halde bozuyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, CHP'nin yaşadığı sıkıntıları da hatırlatarak, "Yüz yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP’li gibi Sayın Özel’in de memnun olmadığı anlaşılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir şey olmasa gerek" diyerek CHP lideriyle ilgili şu açıklamaları yaptı: