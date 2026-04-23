Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’le yeşil ışık: Elbette görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’le görüşmeye açık olduklarını belirterek “Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Tabii ki görüşeceğiz” dedi. Erdoğan ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin soruya da yanıt vererek, sürecin olumlu yönde ilerlediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceğine yönelik sorusunu yanıtladı. Erdoğan, siyasi diyalog kapısının açık olduğunu belirterek, “Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet partisi. Tabii ki görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yöneltilen soruya da değerlendirmede bulunarak, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu ilerliyor” dedi.