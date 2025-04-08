Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik 'cuntacı' davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Aydın, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı.

Açıklamada dava gerekçesi olarak, Özel’in olağanüstü kurultayda kullandığı 'cuntacı' ifadelerinin "mesnetsiz ve hakaret içeren" nitelikte olduğu savunuldu. Aynı zamanda Erdoğan’a yönelik sözlerin ceza hukuku kapsamında da değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."