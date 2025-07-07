Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dava, Özel'in 5 Temmuz 2025'te MYK toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunda da bulunuldu

Ayrıca Özgür Özel hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ve Türk Ceza Kanunu'nun 310/2. maddesi kapsamında “tehdit” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da açıklandı.