Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Vatandaşın huzurunu bozmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı' etkinliği kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında sokağa çıkma çağrısı yapan Özgür Özel'e seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ramazan ile nevruzu birlikte idrak ettiğimiz böyle bir günde İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye’yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine bugün kadar rıza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "CHP genel başkanını çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağa kadar battığı yolsuzluk, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri nedeniyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP’nin sadece belediyeler çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımız tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl sahiplerini sesine kulak vermeli, sorunlu davranmalıdır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın" dedi.

'Vatandaşın huzurunu kaçırmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce balya balya para kulelerini millete izah edin sokakları terörize etmeyin diye seslendi ve vatandaşın huzurunu kaçırmayın dedi.

Erdoğan ayrıca, "Mübarek ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz.

Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.