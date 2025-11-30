Google Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öztürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öztürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı. 

Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybettiEski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybettiGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar