Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA