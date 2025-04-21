Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah vefat eden Papa Francis için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan Papa'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini açıklayarak taziyelerini ileterek başsağlığı diledi. Erdoğan "Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında Papa Francis’in farklı inançlar arasında diyaloğa verdiği öneme ve özellikle Filistin ile Gazze’de yaşanan insani trajediler karşısındaki tutumuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.
Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.
Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."
Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2025
Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak…