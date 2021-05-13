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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramı kutlanıyorRamazan Bayramı kutlanıyorGündem

 