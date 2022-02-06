Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok.” ifadelerini kullandı.
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Eşi Emine Erdoğan ile birlikte COVID-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeler yer verdi: “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.”