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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Eşi Emine Erdoğan ile birlikte COVID-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeler yer verdi: “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.”

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