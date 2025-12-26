Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık sistemine övgü: Farklı ligin oyuncusuyuz

Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun. Hastanemizde nükleer tıp gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. Burada görev yapacak doktorlarımıza, personelimize Cenabı Allah'tan başarı niyaz ediyorum.

Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Her türlü çaba takdire şayandır. Sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımda yerli yabancı ayrımına gitmeyen her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli buluyoruz.

"Pandemide sağlık altyapımızı test ettik"

Küresel bir salgın yaşadık. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın ülkelerin sağlık sistemini test etti. Sağlık alt yapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Türkiye salgını iyi yönetti. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Türkiye sağlıkta öncü bir ülke oldu. Sağlık alanında artık farklı ligin oyuncusuyuz. Asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı yapmak değil, halkın hayatını daha güvenli hale getirmek en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir.

Belediye kaynakları talan ediliyor. Bunun da tüm faturasını daha fazla trafik daha az hizmetle sokaktaki vatandaş ödüyorsa burada çok fazla soygun vardır.

Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. 86 milyona aşkla hizmet ettik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik.

Türkiye 1539 sağlık kuruluşu ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. İstanbul'da sağlık yatırımlarının toplam değeri 170 milyar lirayı buldu.

Sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134 oranında artırdık. Türkiye'de 234 bini hekim 264 bini hemşire, toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız hizmet veriyor.

İstanbul'da bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve İstanbul'un sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını görüyoruz. 2025'in üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenlerin sayısı 1,1 milyona ulaştı. Saç ekimi başta olmak üzere İstanbul bir marka haline geldi.

Milletimizin her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Sağlık başta olmak üzere her alanda 1. sınıf hizmete layıktır. Açılışını yaptığımız tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özel sektörden bu alana yatırım yapan tüm kuruluşlara ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

