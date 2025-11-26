Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta küresel eşitsizlik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni”nde yaptığı konuşmada, sağlık alanında küresel eşitsizliklere dikkat çekti. Programın açılışında Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve organizasyonda yer alan ekiplere teşekkür eden Erdoğan, yurtdışından gelen katılımcılara da memnuniyet duyduklarını belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Konuşmasının devamında sağlığın insan hayatındaki en temel değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, tıp tarihinin insanla birlikte başladığını ve iyileştirme arayışının insanlık kadar eski olduğunu dile getirdi. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışının köklü bir medeniyetin temel bakışı olduğunu hatırlatan Erdoğan, sağlığın “cihanda devletle dahi ölçülemeyecek kadar kıymetli” olduğunu ifade etti.

Modern dünyada tıp alanında yaşanan gelişmelerin tüm insanlığın ortak değeri olduğunun altını çizen Erdoğan, kapitalist sistemin sağlık sektörünü giderek sınıfsallaştırdığına dikkat çekti.

Bugün milletin evinde buluşmaya vesile olan Sağlık Bakanlığımıza, Bakanlığımızın ekibine ve ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın iftihar ettiği bilim insanı, kıymetli Aziz Sancar hocamıza da hayırlı ve uzun ömürler diliyor; Nobel ödülü alacak daha nice çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum.

Esasında bütün kadim geleneklerin, bütün dinlerin, bütün köklü düşünce ve felsefe akımlarının nihai amacı insanın konumunu muhafaza etmektir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen ecdadımız, insanı yaşatmayı merkeze alırken sadece devletin bekası ve sosyal devlet anlayışının altını çizmekle kalmamış, asırlar önce kadim bir hakikati de dile getirmiştir.

'Otacılar' örneğini verdi

"Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” diyen bir hayat felsefesinden, ancak kurucu ve kuşatıcı bir sağlık anlayışı zuhur edebilir. Ve "tabip" kelimelerinin kökenlerinde ve mana evrenlerinde iyileştirme, selamete çıkarma anlamları olduğu kadar; bilgelik ve hikmetle birlikte hâlden anlama vasıflarının bulunması boşuna değildir. Eski Türk tıbbında “otacılar” olarak isimlendirilen zümrenin aynı zamanda bilge kişiler olması ancak bu hakikatle izah edilebilir.

"Tıptaki gelişmeler insanlığın ortak malıdır"

Değerli dostlar, bu arka plan temelinde şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler; hangi milletten, hangi devletten, hangi kuruluştan doğarsa doğsun, kaynağı neresi olursa olsun insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır, ortak sevincidir. İnsanlık kadar eski bu ilkenin, çağımızın kâr odaklı anlayışında maalesef geçmişe kıyasla zemin kaybettiğini görüyoruz.

Para kazanmayı, rantı, çıkarı, kâr hırsını teşvik eden kapitalist sistem, hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili para dikte etmeyi de dönüştürüyor. İnsanlığın karşılaştığı modern açmazlardan biri, sağlık sektörünün ve özellikle onu domine edenlerin sınıfsallaşarak kendilerini geniş kitlelerden ayrı, ayrıcalıklı bir katman gibi görmeleridir.

Diğer husus da, tıptaki gelişmelerin insanın hayrına ve insan hayatının kurtarılması için kullanılacağı yerde aksi istikamette kullanılmasıdır. Bunun tıp ilminde ve tabiplik mesleğinde yol açtığı sıkıntıları, siz kıymetli bilim insanlarımızın takdir ve değerlendirmesine bırakıyorum.

Kadim tıp bilimini çoluk çocuğa sığdırmaya çalışmanın yanlışlığını en iyi sizler biliyorsunuz. Fakat ben burada bir gerçeği açık ve net söylemek durumundayım: Ataların ifadesiyle “Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var” demektir. Yani sağlık, her işin başıdır; mutlu ve huzurlu bir hayatın temel şartıdır. Gerçekten de, şayet sağlığınız yerindeyse, gerekirse taşı sıkar, suyunu çıkartır, bir şekilde hayatınızı idame ettirirsiniz. Ama sağlığınızı kaybetmişseniz, tüm dünya size altın tepside sunulsa bile gözünüzde hiçbir kıymeti olmaz.

Bunu bilhassa şunun için söylüyorum: Hastalanan her insanın kendini tedavi ettirme imkânı bulamadığı, nihai ürüne dönüşen tıbbi gelişmelerin insanların hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya, kabul edelim ki adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir.

Hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse; insanın sağlığı ve bunun yanında hastalığı sömürülemez bir pazar veya meta olarak görülemez. İnsan ruhu ve bedeni, insan sağlığı ve hastalığı, sadece ticarete konu edilemeyeceği gibi bir tahakküm aracı olarak da kullanılamaz.

Gelinen noktada, dünyanın sağlık alanında daha sıhhatli, daha rafine, İbni -Sina ve Hipokrat çizgisine daha yakın bir bakış açısına kavuşması gerektiği anlaşılıyor. Evet, bunu açık yüreklilikle konuşmak, bunu tartışmak; böyle bir dönüşüm için ön almak, risk almak, mücadele etmek zorundayız.

Gazze mesajı

Değerli kardeşlerim, kıymetli hekimlerimiz, tabii ki tüm bunları ifade ederken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz: Gazze'de tam iki yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına, hastaların, sağlık çalışanlarının, çocukların, hatta gözdeki masum bebeklerin katledilmesine seyirci kalan bir dünyadan, böyle bir dünyaya geçmek şüphesiz kolay olmayacaktır.

İnsanlık, bir hayatı kurtarmanın sevincini kolektif olarak yaşadığı, dünyaya sağlıklı gelen bir bebeğin sevincini kendi sevinci olarak gördüğü zaman, inanın dünya cennete dönüşecektir. İşte bunun için çalışıyoruz. Sizler de aynı şekilde bunun için emek veriyor, çabalıyor, ter döküyorsunuz. Bir insanı iyileştirmeye maddi anlamda değer biçilemez. Bir hayatı kurtarmanın maddi anlamda pahası ölçülemez. Evet, işte tüm mesele budur. Hastaya şifa olma bilincinin adeta genlerimize işlediği bir coğrafyanın, bir medeniyetin varisleri olarak nerede durduğumuzu ve misyonumuzun ne olduğunu idrak etme mecburiyetimiz var.

"Bizler Lokman Hekim’in varisleriyiz"

Bizler, unutmayın, Lokman Hekim’in varisleriyiz. Bizler, Batı’da tıp ilminin temelini atan İbni Sina’nın varisleriyiz. Bizler, Anadolu’yu şifahanelerle ören, insanlığın şifa ve deva arayışına kurumsal anlamda çözümler üreten büyüklerimizin varisleriyiz.

Değerli misafirler, insan merkezli siyaset anlayışımızın bir gereği olarak, son 23 yıldır sağlığa büyük önem verdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk.

Anayasamızın en temel hükümlerinden olan sosyal devlet ilkesinin rehberliğinde, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık. İlaç almak için insanların sabahın köründe yollara düştüğü; muayene sırası alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği; parası yetmeyince hastalarımızın rehin tutulduğu günler, inşallah bir daha gelmemek üzere geride kaldı.

"Personel sayımızı yüzde 288 artırdık"

Bugün, toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle hamdolsun 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

Personel sayımızı yüzde 288 artırdık. Dikkatinizi çekiyorum: Son bir buçuk yıl içinde, 57 bin 504'ü hekim olmak üzere 99 bin 567 yeni atama yaptık. Türkiye’de hekim sayısının artması, yalnızca hastalarımızın değil, onlara hizmet veren değerli hekimlerimizin de işini kolaylaştırdı, yükünü hafifletti.

Kamu hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete kazandırarak, kamu hastanelerinde toplamda 173 bin yatağa ulaştık. 2002 yılında kamuda yalnızca 7 bin nitelikli yatağımız vardı. Bugün bu sayı, 18 kat artışla 122 bine ulaştı. Toplam yatak sayımız ise 164 binden 271 bine yükseldi. Son bir yılda, 4.060 yatak ünit kapasiteli 60 projeyi bitirdik.

"Şehir hastanesi yapımı devam ediyor"

Yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. 2023 yılında yaşadığımız depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak kalıcı sağlık yatırımlarını hızlandırdık. Böylece, 5.123 yataklı 109 sağlık tesisini tamamladık. 11 ilimizde deprem öncesinde kamu hastanelerinde 23.733 yatakla hizmet sunulurken, bugün 27.503 yatakla sağlık hizmeti veriyoruz. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı devlet hastanesini yıl bitmeden açacağız.