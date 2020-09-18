Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması: Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız

18 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin keyfi alınmadığını belirterek, "Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır." dedi.

Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

COVID-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını kaydetti.

Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplu taşıma araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."

Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün başladığını ifade ederek, başta büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar olumlu istikamette geri döndürülmesi temennisinde bulundu.

Aşı çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta TÜBİTAK olmak üzere aşı çalışmalarının baştan beri sıkı bir şekilde devam ettiğini, bunun yanında özel sektörün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığıyla çalışmalarını sürdüğünü anlattı.

"Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." diyen Erdoğan, firmalarla yaptıkları görüşmelerde kendilerine olumlu bazı işaretler verildiğini kaydetti.

"Libya Milli Mutabakat Hükümeti'yle bazı görüşmeler olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görevi bırakacağını açıklamasına ilişkin soru üzerine, geçen hafta Serrac'ı kabul ettiğini ve kendisiyle görüşmeler yaptığını ifade ederek, ardından böyle bir gelişmenin, bu tür bir haber almanın kendileri için üzüntü verici olduğunu söyledi.

Trablus'ta bir dönem çok olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim oraya müdahalemizle orada Sayın Serrac ve ekibi bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu yaklaşımından, darbeci Hafter'in adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter bu defa bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Serrac'ın bu aldığımız haberleri, bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti'yle bazı görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah buluşuruz."

Mısır ile istihbari görüşmeler

Erdoğan, "Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür." şeklinde konuştu.

"Oruç Reis tekrar görevine dönecek"

Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis'in tekrar görevine döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var." dedi.

Kaynak: AA