Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: Yerlilik oranı yüzde 82'ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada mezun olan subayları tebrik ederek, Türkiye'nin savunma alanındaki hedefleri ve küresel güvenlik ortamındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurmay subayların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Erdoğan, mezunların bilgi ve kabiliyetleriyle Türk ordusunun kurmay geleneğini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü net şekilde gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısı idi. Bunlara hızlı karar ve destek mekanizmaları eklendi.

Savaşlar artık sadece cephede yürütülmüyor

Savaşlar artık sadece cephelerde değil siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. İHA ve İDA araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yeni bir denklem ile karşı karşıyayız. Keşif ve haber almanın kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam sevk ve iradesi de her zamankinden daha önemli hale getirdi. MSÜ'de yetişen subaylar hem planlama hem sevk ve iradede eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız yeni destanlar yazmaya devam ediyor.

Yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık

Biz de uluslararası güvenlik paradigmasının değişime uğradığı bu dönemde emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Yazılımcılarımız, mühendislerimiz, firmalarımız başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Ordumuzu son teknolojilere sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni rekora imza attık.

Birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Ecdadın mirasına ne güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü rol üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı olması için her türlü kapıyı zorluyoruz. Uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. NATO'ya Ankara'da başarı ile ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.

Milli güvenliğimizden taviz veremeyiz

Mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimiz ile paylaştık. Hangi teşkilata üye olursak olalım içinde olduğumuz coğrafyada alnımız ak başımız dik olmak için güçlü olmalıyız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu unutmayacağız. Ülkemizi yarım asırlık sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız.