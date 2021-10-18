Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'siyasi cinayet' başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Avukat Hüseyin Aydın tarafından 15 Ekim'de verilen dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı, bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin, bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celbedilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

CHP dilekçe vermişti

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, talimatıyla avukatlarıyla geçen hafta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'siyasi cinayetler/tehditler' konulu bir dilekçe sundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı çerçevesinde Ankara C. Başsavcılığına dilekçe sunup, "Siyasi Cinayetler/Tehditler" özelinde başlatılmış soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan'dır! Öncelikle onun ifadesini alın! O ifadeden sonra beyanda bulunacağız dedik." açıklamasında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son günlerde siyasi cinayet ve suikast duyumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cuma namazı sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."