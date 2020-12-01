Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"a video mesajla katıldı.

Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya şirketleriyle ilgili, "İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...