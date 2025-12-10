Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'süreç' mesajı: Terörsüz Türkiye sonrası yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazze’de süren saldırılara, Filistin’deki insani drama, Sudan’daki çatışmalara ve dünyada artan nefret söylemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 77’nci yılı vesilesiyle mesaj yayımlayan Erdoğan, belgenin hala insanlığın ortak değerlerini temsil ettiğini ancak dünyanın pek çok bölgesinde bu ilkelere uyulmadığını vurguladı.

Erdoğan, Gazze’de 70 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği saldırıları “soykırım” olarak nitelendirerek, bunun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin temel değerlerinin ağır bir şekilde ihlal edildiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Gazze'nin dev bir enkaza dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı, bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasının tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin tek çıkış yolu olduğunu dile getiren Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarını sürdürdüğünü ve ateşkesi defalarca ihlal ettiğini söyledi. Uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

"Nefret suçları kabul edilemez"

Dünyada yükselen kültürel ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının insan haklarının korunması açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, nefret suçlarının “düşünce özgürlüğü” bahanesiyle görmezden gelinmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti.

"Terörsüz Bölge' idealine mutlaka ulaşacağız"

Türkiye'nin tarihsel mirası doğrultusunda dil, ırk ve köken ayrımı yapmadan insan haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, aynı zamanda 'terörsüz Türkiye' hedefinde kararlılık mesajı verdi. 'Süreç' sonrası yeni hedefleri açıklayan Erdoğan, "Eş zamanlı olarak yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mâl olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz" dedi.

Erdoğan, mesajını 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutlayarak tamamladı.