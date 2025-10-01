Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından 28. Dönem 4. Yasama Yılı, açılış toplantısıyla bugün başladı. Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem iç politikaya hem de dış gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

“Asıl olan Türkiye’yi muzaffer kılmaktır”

Erdoğan konuşmasının başında Meclis’in 105 yıllık tarihine dikkat çekerek, “105 yıldır milli iradenin egemenliği ilkesinin yanı sıra, milletimizin hak ve hürriyetler alanındaki kazanımlarının altında Yüce Meclis’in mümtaz üyelerinin imzası vardır” dedi.

Birlik çağrısı yapan Erdoğan, “Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da söz konusu Türkiye olduğunda hepimiz biriz, beraberiz. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Cumhurbaşkanı, “Meclisimiz, milletin emaneti olan bu çatıya sahip çıkarak ikinci defa gazilik unvanı kazanmıştır” dedi.

Gazze mesajı: Bu davaya ömrümüzü adadık

Konuşmasının önemli bölümlerinden biri de Gazze oldu. Erdoğan, TBMM’nin Gazze konusunda yayımladığı 7 ortak bildiriyi hatırlatarak, “Gazze diplomasisi Meclisimizin başarısıdır” dedi.

Türkiye’nin bugüne kadar 102 bin tonun üzerinde insani yardım ulaştırdığını, İsrail ile ticareti 1,5 yıl önce tamamen kestiğini ve Uluslararası Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına müdahil olduğunu anımsatan Erdoğan, “Ne şahsımız ne de arkadaşlarımız Filistin davasıyla iki yıl önce tanışmadı. Biz bu davaya ömrümüzü adadık. Kudüs-ü Şerif’in ve Gazze’nin hakkını son nefesimize kadar savunacağız” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde de Gazze’de akan kanın gündemin ilk sırasında olduğunu aktaran Erdoğan, “Savaşın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da kararlı mesajlar verdi.

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini söyleyen Erdoğan, “Sınırlarımızın ötesinde herhangi bir terör oluşumunu engellemek için diplomasinin tüm kanallarını kullanıyoruz. Diplomasinin imkânları cevapsız kalırsa Türkiye’nin pozisyonu da, politikası da bellidir. Suriye’de bir dejavuya izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap halklarının tarih boyunca omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatarak, “İnşallah yarın da Türk-Kürt-Arap ittifakı coğrafyanın barışını, huzurunu ve kalkınmasını birlikte temin edecektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Erdoğan, "Türkiye olarak her sorunu çözer, her oyunu bozarız" ifadelerini kullandı.