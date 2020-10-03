Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajları

03 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası'nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Bu projenin sulamada ülkemize yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçludur." diye konuştu.

"Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik"

Hatay'ın Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA