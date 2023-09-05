Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: Rusya'nın iki özel isteği var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamada, Putin ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya’nın iki özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanması, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması. 28 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak aracılık mekanizması teklif etti. Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Doğal gazla ilgili merkez kurma planımız var. Rusya ile bu planı görüşeceğiz. Trakya’daki hatların ötesinde ülkemizi bir merkez haline getirelim istiyoruz. Son yıllardaki yatırımlarla ülkemizi doğal gaz üssü haline getireceğiz. Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz. Enerji, doğal gaz, madencilik gibi konularda kim ne yapmak istiyorsa gelsin. Ataşehir'de Finans Merkezimizin bir bloğunda bu merkezi kurabiliriz"

"Huzurun bozulmasına izin vermeyeceğiz"

"Türkmen yurdu Kerkük, farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Buna yönelik her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir. Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor.Terör örgütüne verilen her silah, bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir. Deyrizor’daki petrolün kontrolü için, terör örgütünün yapmayacağı katliam yoktur. Bu konuda muhatap ülkelere gerekli uyarılarımızı yaptık, yapıyoruz. Terör örgütü PKK/YPG’nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir."