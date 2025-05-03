Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı: Emek verdiği terörsüz Türkiye'ye vasıl olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de yaptığı konuşma esnasında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliye'mizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum"