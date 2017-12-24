Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tek tip kıyafet' yorumu

24 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda son yayımlanan KHK'lara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anayasal düzene karşı suç işleyenlere getirilen tek tip kıyafet zorunluluğa değinen Erdoğan, "Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, yani cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise. Böyle bir şey yok. Sadece duruşmalara gelirken bu insanlar, bu tek tip elbiseleriyle, belirlendiği şekilde gelecek. Yani öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler, tek tip elbiseyi giyecek, o şekilde gelecek. Kadın tutukluların kıyafetleriyle ilgili ayrı bir çalışmayı Adalet Bakanlığı yapacak. Dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor" dedi.

Erdoğan, taşeron düzenlemesi hakkında, "Taşeron düzenlemesiyle ilgili ilgili bakanlarımız çok çalıştılar. Burada mevsimlik işçiyle taşeronu karıştırmamak lazım. Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı. Şimdi hepsi kadroya geçecek. Eski ücret politikası kalkıyor, bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Anayasal düzeni hedef alan suçlarda tek tip kıyafet zorunlu oldu

İki yeni KHK yayımlandı

"Trump'tan telefon bekledik"

Konuşmasında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası yaşananlara da değinen Erdoğan, "Kudüs konusunda sayın Trump'ın telefonunu bekledik. Bu meselede önce bizi arasalardı herhalde böyle bir yanlış yapmazlardı. Bu süreci duygusallığa kapılmadan, uluslararası hukuk çerçevesinde takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Afrika ile gelişen bir ilişkimiz var"

Erdoğan, bugün başlayacak Afrika temaslarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Ülkemizden Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak. Sudan Meclisi'ne hitap edeceğim, ayrıca işadamlarımızla bir araya geleceğiz. Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a gideceğim. Bu da Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak. Ardından Tunus'a geçeceğim. 2013 yılında Tunus ile ikili ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık. Başta ticaret ve yatırım olmak üzere tüm Afrika ülkeleriyle gelişen bir ilişkimiz var. Kıta'nın dört bir yanında ülkemizin bayrağı dalgalanıyor"