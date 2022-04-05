Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayisi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Orban'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri, yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliği kapsamını genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.

Pahor ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergahlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Havzası'ndaki ve Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.