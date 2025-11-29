Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Hep beraber yeni bir destan yazmaya başlayacağız

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'de İlim Yayma Cemiyeti'nin Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hem yeni hem nitelikli eserleriyle bir yandan bilim müktesebatımıza katkılar yapan gelecekteki çalışmaların önünü açan ilim adamlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Başvuruları çok titiz şekilde değerlendiren sekretaryamıza Bilim ve Onur Kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın mütevelli heyetine teşekkürlerimi iletiyorum.

İlim Yayma Ödülleri'e yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası hüviyet kazanacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobelimiz olmasın. Bu adımı biz de atarız.

İlim Yayma Ödülleri'nin amacı ilk planda elbette iyi eserleri ve eser sahiplerini takdir ve taltif etmektir. Fakat hayata uyarlanmayan, insana, sahaya, reele dokunmayan, doğru ve etkili kullanılmayan bilginin netice vermediği hakikattir. İlim Yayma Ödüllerimizi bu açıdan son derece başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakırlar hem de yaşadıkları hayatta gençliğe örnek olup istikbale yön verirler. Yetiştirdikleri talebelerle ülke ve milletin hizmetine sundukları eğitim kurumları, vakıf ve derneklerle onların amel defterleri yeni sevaplarla süslenmek üzere inşallah hep açık kalır.

Merhum Sabahattin Zaim hocamız işte bu şahsiyetlerden biridir. Hem akademik zeminde hem de sosyal hayatta pek çok gencin yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Hocamızın emeli güzel insan olabilmek, peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış güzel insanlar yetiştirmekti. Tek tipçi uygulamaların zirveye çıktığı dönemde bu ihtiyacı rahmetli hocamız da hissetmişti. Tarih, değerlerinden, inanç ve kültüründen uzaklaştırılmak isteyen gençliği her şeyin üstünde görüştü.

Davasında ne denli muvaffak olduğunu bugünün Türkiyesine baktığımızda yetişmiş ve yetişmekte olan gençliğimize baktığımızda, gümbür gümbür gelen TEKNOFEST kuşağına baktığımızda zaten görüyoruz. Onun rahleyi tedrisinden geçen öğrenciler bugün hemen her alanda ülkemize aşkla hizmet ediyor. Rabbim ondan razı olsun.

Cemiyetimiz önümüzdeki sene 75.yaşına girecek.Cemiyetten filizlenip büyüyen vakfımız 52 yılı geride bıraktı. Millet iradesinin gasp edildiği darbe dönemindeki yasak ve baskılara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğunda tam 3 çeyrek asır geride kaldı. Bilgili, şuurlu, vicdanlı nesiller için başlatılan bu hareket her alanda meyvelerini verdi.

Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medya ve şovenist basın yayın organlarında büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüldü. Bu nefret dalgasını körükleyen hesapların çoğunun yurt dışından yönetildiği ortaya çıktı. Sanal alemde önemli bir kısmının FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı. Şimdi de terörsüz Türkiye sürecinde aynı oyunun sahnelenmek istendiğini görüyoruz.

Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek, bu startejik hamlemizin kimleri rahatsız ettiğinin tabii ki farkındayız. Onlara sadece şunu söylüyorum, bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer hep birlikte başaracağız. Büyük, güçlü, muteber ve muzaffer ve Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. Hep beraber yeni bir destan yazmaya başlayacağız. Tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden sabırlı, samimi, dikkatli ve özgüvenli şekilde ilerliyoruz.

Hedefe yaklaştıkça sabotaj, algı çalışmalarının, medya operasyonlarının faaliyetlerinin artacağını şimdiden görüyoruz. Bunların da üstesiden geliyoruz ve geleceğiz. İktidarımız, ittifakımız ve devletimizin de kararlılığının tam olduğunu bilinmesini isterim. İnşallah bu yol bizi terörün olmadığını kardeşliğin, huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Rabbim yolumuzu, ahtımızı açık etsin diyorum.