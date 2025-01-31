Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatına seçim mesajı! 'Vakit kaybetmeden...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya 8'inci Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Antalya'da geçen yerel seçimde istenilen sonucu alamadıklarını belirterek seçimlerin 'dünde' kaldığını, kendilerine düşenin 'gelecekteki zaferlerini' şimdiden hazırlamak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, partlilerden 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 2029 Mahalli İdareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamalarını istedi.

'Boşa geçirecek vaktimiz yok'

"Zaman su gibi akıp gidiyor, önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var" diyen Erdoğan, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Her zaman söylüyorum, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını, kendi ceplerini ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz."