Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup

29 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.

"Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum." diyen Erdoğan, mektupta şunları kaydetti:

"Ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. COVID-19’u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir."