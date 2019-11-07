Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki
Macaristan'a ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker selamına soruşturma başlatan UEFA'yı eleştirdi ve "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına başkanlık edecek.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.
* Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.
* Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.
* Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur.
* Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.
* Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor.
* Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur
* YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil.
* Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü.
* (Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar. Adalet Bakanlığı ne karar verecek göreceğiz
* Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor.
* Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez.
* (Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil.
* Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim.