Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki

07 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına başkanlık edecek.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.

* Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.

* Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

* Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur.

* Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

* Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor.

* Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur

* YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil.

* Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü.

* (Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar. Adalet Bakanlığı ne karar verecek göreceğiz

* Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor.

* Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez.

* (Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil.

* Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim.