Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversiteye yerleşen öğrencilere tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS yerleştirme sonuçlarının gençler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversite eğitimine başlayacak öğrencileri tebrik eden Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin de başarı dileklerini iletti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum."