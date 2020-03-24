Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzaktan eğitim açıklaması

24 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitimin uzatılması

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." dedi.

"Fahiş fiyatla satanlara hesabını sorarız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız."

Kaynak: AA