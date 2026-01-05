Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'yla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

86 milyon olarak kardeşiz, kaderdaşız, ezelden ebede biriz ve beraberiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir dağ ne kadar uluysa başındaki duman da o derece koyu olur. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz.

"Sarsılmaz bir duvar olacağız"

Sözkonusu Türkiye olunca Türkiye'nin huzuru, güvenliği bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Sarsılmaz bir duvar olacağız. Milli mücadelenin en sancılı günlerinde merhum Akif şöyle sesleniyordu: "Milletler topla, tüfekli, zırhlı ile, ordularla tayyarelerle yıkılmaz, ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi menfaatini temin etme kaygısına düştüğünde yıkılır". Bugün de boylarına poslarına bakmadan son derece kibirli edayla Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimiz, vatanımızdır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir.

"Terör belası türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır"

Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Türk ve Türkiye düşmanlarının bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız. Yılın bu ilk günlerinde altını çizerek ifade ediyorum; On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ, FETÖ, DHKPC, PKK yapılarıın hepsi aparat olarak bir amaç olarak kullanılmıştır.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesi savunma sanayimizin ülkemize sağladığı yetenekler, hak ve özgürlükler alanında tarihi reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde terör müsibetinden ebediyyen kurtulma noktasında önemli fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek 40 senedir ülkemizin enerjisini sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz. Bunu da suhuletle, sabırla, sağduyuyla yapacağız. Bölgede yaşamanın getireceği büyük kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.

"Milletimizin hayrına olacak önemli kararlar aldık"

2026 yılının ilk kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik. Güvenlik, dış politika, ekonomi ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok kritik meseleyi etraflıcı değerlendirdik. Milletimizin hayrına olacak önemli kararlar aldık. 16 Aralık'ta barış, istikrar ve refah üreten dış politika temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda dünyanın dört bir yanında devletimizi başarıyla temsil eden büyükelçilerimizle bir araya geldik. Mevcut küresel konjonktürde hem diplomatik zeminde hem de diğer alanlarda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Eğilmeden, bükülmeden kimseye minnet etmeden ülkemizin hak ve hukukunu her platformda savunuyoruz.

"5 dakikalık görüşme için yalvarmıyoruz"

Ana muhalefetin başındaki gibi 5 dakikalık görüşme için yalvarmıyoruz. Büyük devletin ve milletin mensubu olduğumuzun bilinciyle her yerde dik duruyor ama diklenmiyoruz. Biz ne kuru hamaset ne ucuz polemik peşindeyiz. Ne de rol kapma, rol çalma derdindeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm dünyada şanla, şerefle iftiharla temsil etmenin mücadelesi içindeyiz. Türkiye her alanda dünyanın dikkat, takdirle çoğu zaman gıpta ve hayranlıkla takip ettiği bir atılım gerçekleştiriyor. Bunun önünü kimse kesemeyecek. İnşallah daha güçlü, müreffeh hemen her alanda daha itibarlı bir ülkede hep beraber yaşayacağız.

Türkiye dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır. Gazze'den Suriye'ye nerede haksızlık, hukuksuzluk, zulüm varsa tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. İlkelerimiz sözkonusu olunca komplekse kapılmayız. Bunu ana muhalefetindeki zat bilmese de Afrika'dan Latin Amerika'ya dostlarımız ve kardeşlerimiz gayet iyi bilmektedir. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın neyi savunduğu belli değildir. Son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve CHP'nin yaklaşımlarını gözden geçirin. CHP genel başkanının isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız.

"Tek bildikleri hükümetimize karşı çıkmak"

Tek bildikleri hükümetimize karşı çıkmak, bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demek. Rusya-Ukrayna krizinin ilk günlerinde karşılarında süklüm püklüm oldukları güç odaklarının işaretiyle hükümetimizi eleştirenler bunlardı. Suriye'nin devrik lideri ülkesinden kaçarken 'Esad'la görüşülmeli' diyenler bunlardı. Can Azerbaycan'ı desteklememize karşı çıkanlar bunlardır. Filistin direnişine terör yaftası vuranlar bunlardı. Yıllarca Türkiye'yi DEAŞ'a destek vermekle suçlayanlar bunlardı. Kendi ülkelerine müdahaleyi savunanları tebrik sırasına girenler bunlardı. Dış politikada omurga, ilke, miilli menfaat nedir bilmeyenler yine bunlardı.

Şimdi çıkmışlar akıllarınca bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun adı yüzsüzlüktür. Muhalefet iktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun mantığıyla hareket edemez. Böyle bir sorumsuzluğun içinde olamaz. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye'yle yakın dostluk ilişkisi olan ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP genel başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor. Bu patolojik bir halin işareti değilse nedir. İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız? Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak ve yücelteceğiz. Bizim üzerimizde milletin emaneti var.

"Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir"

Bizimomuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan hükümetiz. Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde Türkiye ve dost Venezuela halkı için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik.