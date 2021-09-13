Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam'ın Polatlı fabrikası yeni üretim hattı açılışında konuştu.

Cumhubaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdik. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cam ürünlerine olan talebin arttığına dikkat çeken Erdoğan, cam ihtiyacının iç piyasadan karşılanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Devletimiz verdiği desteklerle Şişecam'a sahip çıkmıştır

Şişecam'ın Ar-Ge yatırımlarına 124 milyon TL kaynak aktarıldı

Şişecam 86 yıllık mazisi ile Türk ekonomisinin hangi aşamalardan, zorluklardan geçerek bugüne geldiğinin en güzel örneğidir

Özel sektörü kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz, yatırımcının yanında olmayı sürdüreceğiz

Ekonomimize güvenen ve insanımıza hizmet eden tüm yatırımların yanında durmaya devam edeceğiz

Büyüme serisinin devam edeceği açık.

Savunma sanayiinde yüzde 80'e varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik.

Tabanca mermisi bile yapamayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldik.

Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık.

Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir, insansız hava araçlarında dünyanın 3 ülkesi arasındayız.

Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz.

Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır.

Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.