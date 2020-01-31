Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askeri harekat sinyali

31 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şam yönetiminin İdlib'deki muhaliflerin Türkiye sınırına doğru

göç etmesine yol açan taarruza son vermemesi ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmemesi halinde sınır ötesi askeri harekat başlatmaktan çekinmeyeceğini söyledi.



Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016'dan bu yana Suriye'de yaptığı üç sınır ötesi askeri operasyona atıfta bulunarak, "İdlib'deki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır" dedi.

Erdoğan, geçen yıl Ekim ayında Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği sınır ötesi operasyon bölgesinde de aynı seçeneğini değerlendirdiğine işaret ederek, "Bize verilen sözlerin yerine

getirilmediği Barış Pınarı bölgesinde de aynı ayrıma doğru gidiyoruz" dedi.



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Rus hava desteğiyle İdlib vilayetinde devam ettirdikleri harekat sonucu 700,000 Suriyeli Türkiye sınırındaki yerleşim birimleri ve kamplara yöneldi. Çatışmalar aynı zamanda Türkiye'nin İdlib'deki askeri gözlem noktaları yakınlarında gerçekleşiyor.



Hali hazırda 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının bulunduğu Türkiye, bu nüfus hareketinin durması amacıyla 12 Ocak'ta İdlib'de çatışmaların durması için Rusya ile anlaşma yapmıştı. Ancak ateşkese riayet edilmedi.

Erdoğan Suriye hükümet güçlerinin devam eden taarruzunun Suriye'de savaşan taraflar arasındaki müzakere sürecinin önünü kesmeyi amaçladığını belirterek, "Biz Türkiye olarak tüm

samimiyetimizle Suriye'nin... istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.



Türkiye bir süredir giderek artan bir vurguyla Suriye'deki çatışmaların durmasını istiyor. Son olarka dün Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımladığı bildiride İdlib başta olmak üzere

Suriye'de güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık vurgulandı.

"Hayati tehlikesi bulunan depremzede kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor." dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu depremde yürütmüştür. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."

Trump'ın sözde barış planı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

"Kudüs'ü İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek insanlığa yapılmış en büyük kötülük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?" diye konuştu.

Erdoğan, "Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır." dedi.

"Abbas ve İsmail Haniye ile bu konuları değerlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"

"Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar. Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine, bir

darbecinin yanında yer alanlar en başta demokrasiye ihanet içindedir. Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."

Rusya'dan İdlib açıklaması