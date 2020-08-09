Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

09 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik.

Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü.

Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var.Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz.

Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor.

Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle COVID-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz.

Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.