Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen “COVID-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında, "Nüfusunun tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık adına endişe verici." dedi.

"(COVID-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.