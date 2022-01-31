Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”nda katıldı.

Bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonrasında 15 bin gencin öğretmenlik mesleğine ilk adımını atacağını belirten Erdoğan, "İnşallah her biriniz, Anadolu'nun dört bir köşesinde birer eğitim neferi olarak yerinizi alacak, aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız." ifadesini kullandı.

Bugün ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenin de katılımıyla, eğitim öğretim ordusunun daha da güçleneceğine işaret eden Erdoğan, böylece, salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettirilmesi noktasında çok ciddi bir avantaj daha elde edileceğinin altını çizdi.

Erdoğan, gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılıklarını her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Değerli öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılarla, zorluklarla, hatta engellemelerle karşılaştık. Özellikle milletle ve milletin gündemiyle hiçbir bağı olmayan kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, tamamen abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, öğretmen ve öğrencilerimizin yüreklerine korku salarak bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle sosyal medya mecralarını da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içerisinde oldular."

Devlet olarak, gençlerle okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen, eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitimin tüm paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesini sağlayarak, koordinasyonu artırarak, okul-veli iş birliğini güçlendirerek, bu kritik dönemi hep birlikte alnımızın akıyla atlattık." sözlerini sarf etti.

"Modern eğitim kurumlarıyla donattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 yıldır özveriyle çalışan öğretmenleri, derslerine dört elle sarılan öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının tüm mensuplarını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabalarıyla eğitim öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın müsterih olmasını istiyorum. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu, ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu amaçla 2002'de göreve geldiğimizde, Türkiye'yi üzerinde yükseltmeye söz verdiğimiz 4 sütundan ilkinin eğitim olduğunu açıkladık. Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. 2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar lirayı aştı."

Erdoğan, derslik sayısını ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak Türkiye'nin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattıklarını kaydederek, yine bu dönemde öğretmenlere mesleklerini huzurla yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel çaba harcadıklarını belirtti.

Salgın döneminde Türkiye'nin sadece sağlık hizmetlerine değil, eğitime erişim konusundaki hassasiyetiyle de öne çıkmış diğer ülkelere fark attığının altını çizen Erdoğan, dünyanın birçok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını dahi koruyamadığı, hatta kimi yerlerde kesintiye gittiği bir dönemde Türkiye'nin yeni öğretmen alımlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Önemli mesafe katettik"

Erdoğan, sadece son 2 yılda 77 bin 572 genç öğretmeni okulları ve öğrencileriyle buluşturduklarını anımsatarak, bugün gerçekleştirilecek 15 bin atama ile son 19 yılda toplam 729 bin 487 öğretmenin atamasının yapılmış olacağını aktardı.

Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ünün AK Parti hükümetleri döneminde atandığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de yüzde 60'ı 40 yaşın altında olan genç ve dinamik bir öğretmen kadrosunun bulunduğunu ifade etti.

Öğretmen yokluğu sebebiyle 40-50 öğrencinin aynı sınıfı paylaştığı, ders işlediği, Türkiye'ye yakışmayan kötü manzaralara son verdiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız öğretmen atamaları sayesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarını yakaladık, hatta kimi alanlarda geçtik. Sadece öğretmen atamaları ve derslik sayısında değil, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe katettik. Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliğinin hazırladığı 'Avrupa'da Öğretmenler' raporuna göre, öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke Türkiye'dir. OECD verilerine göre, Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yüzde 50'si işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, bu oran bizde yüzde 20'ler civarındadır."