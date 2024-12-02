Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
29 Kasım'da düzenlenen TRT World Forum organizasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin İsrail'e yaptığı ticaret sebebiyle protesto eden 9 Filistin destekçisi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, salondaki bir kişi tarafından Türkiye-İsrail ticareti nedeniyle protesto edilmişti. Protestoya etkinlik binasının önünde destek verenlerle birlikte toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Salonda, 'Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor' diyen kişi dahil toplam dokuz kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 9 kişi tutuklandı.