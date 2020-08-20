Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu

20 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 15.00'te dün bahsetmiş olduğu "müjde" ile ilgili açıklama yapacak.

Dün, Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum" demişti.