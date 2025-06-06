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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı 2 kurbanlık Konya'da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla verdiği kurban vekaletleri, Konya’daki entegre tesiste dualar ve tekbirler eşliğinde kesildi. TDV yetkilileri, yurt içindeki vekaletli kurban kesimlerinin büyük titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan’ın da vekaletini verdiği iki kurbanın bu kapsamda kesildiği açıklandı. Kesim işlemleri, TDV'nin il yönetimi ve uzman kadrolarının gözetiminde gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı 2 kurbanlık Konya'da kesildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla vekaleti alınan kurbanlar, vakfın il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindekiler tarafından tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi.

TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, yurt içi kurban kesim faaliyeti için Konya'daki entegre tesiste vekaletlerini veren vatandaşların kurbanlarını kestiklerini ifade etti.

Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı 2 kurbanlık Konya'da kesildi - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA