Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyetini kabul edeceği saat belli oldu

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın (10 Nisan Perşembe) saat 13:30’da Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Heyette kimler var?

Görüşmeye; DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan katılacak.

"Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşma irademizi teyit edeceğiz"

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşma irademizi teyit edeceğiz” demiş ve devamında, “Muhalefetin oyununa gelmeyiz. Bizim daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye gibi hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlik ve sabırla yürüttüğümüz bu süreci ülkemizin hayrına neticelendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.