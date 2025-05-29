Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu kurumlarında kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile NATO Daimi Temsilciliği’ne yeni atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey bürokrasi yeniden şekillendi.
Kararlarda dikkat çeken başlıca değişiklikler şöyle:
NATO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine ise Uğur Aybeğ Kini getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yoğun kadro değişimi
Bakanlıkta Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na Okan Süler atandı.
Genel müdür yardımcılıklarına yapılan diğer atamalar arasında Nihal Selcen Hançer, Yücel Süzen, Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu, Zeynep Boğa, Onur Akın, Bengü Aytekin, Duygu Güven, Selçuk Erdal Günal, İsmail Halıcı, Mücahit Duman, Serdar Ülker, Banu Aksakosa, Zeynep Demirbaş Tatlı, Cebrail Yılmazer, Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda İl Müdürlükleri yenilendi
Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alınırken, Siirt’e Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır’a İrfan Tekin, Konya’ya Fikret Fidan, Kırşehir’e Mustafa Doğan ve Gümüşhane’ye Nihal Sürmeli atandı.
Et ve Süt Kurumu’na yeni başkan
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mücahid Taylan getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bölge Müdürleri değişti
Bakanlık bünyesinde 7, 9, 12 ve 13. bölge müdürleri görevden alındı. Yeni atamalar kapsamında 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan, 7’ye Ümit Çatulay, 8’e Ali Tuğrul Kaya, 9’a Muhtesin Sevinç, 12’ye Taner Biçim ve 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin getirildi.