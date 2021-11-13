Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken 3 kişiye tutuklama

Üsküdar'da geçen yıl açılan Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, "restoran bölümüne gelen İsrailli N.O ve M.O adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A'nın, kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri" yönünde ihbarda bulundu.

Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu kişiler gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alındı. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Türk ve İsrail medyasında farklı görüşler

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrailli çiftin tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklı görüşler yer aldı.

Çiftin Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandıkları belirtilirken, İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı’nı fotoğraflarken gözaltına alındığı iddia edildi.

Haaretz Gazetesine konuşan çiftin avukatı, “Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan’ın sarayını fotoğraflamaktı” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem çiftin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta bulunulduğunu duyurdu.