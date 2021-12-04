Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı

Nusaybin'de Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Aracına patlayıcı tuzaklanan polisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Siirt'te gerçekleştirilen programı için takviye olarak gönderilecek ekipte yer aldığı öğrenildi.

Polis memurunun şahsi aracı ile söz konusu göreve gitmek için ikametinden ayrıldığı, kendisi gibi dış göreve gidecek polis memuru arkadaşını ikametinden aldığı sırada, arkadaşının, aracın altında bir cisim olduğunu fark ettiği belirlendi.