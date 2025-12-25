Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahte videosuyla 2.5 milyon TL'lik vurgun

Sakarya'da yaşayan 56 yaşındaki İrfan Sezgin, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka ile üretilmiş bir yatırım videosu gördü.

Videodaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan Sezgin, ilk aşamada bir miktar para gönderdi. Ancak dolandırıcılık bununla sınırlı kalmadı.

Kaybettiği parayı geri kazanma ümidiyle bekleyen Sezgin, bu kez BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından arandı. "Paranızı geri almanıza yardımcı olacağız" vaadiyle kandırılan Sezgin, zaman içinde parça parça yaklaşık 2,5 milyon lira daha ödeme yaparak borç batağına sürüklendi.

"Bir evimiz, arabamız olsun istedik"

Dolandırıcılar hakkında şikayetçi olan İrfan Sezgin, şunları söyledi:

"2-3 kere hastanelik oldum, eşim de panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler. Bir evimiz, arabamız olsun istedik."