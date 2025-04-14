Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı mensubunu aradığı iddiasına DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ortaya atılan bir iddiayı yalanladı.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunda tartışma yaratan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür haberlerin “yargı bağımsızlığına zarar verme amacı taşıdığı” ve “yargı süreçlerini siyasi tartışmalara çekmeye çalıştığı” vurgulanarak, söz konusu iddialara itibar edilmemesi istendi.