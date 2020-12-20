Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni COVID-19 nedeniyle vefat etti 

NECATİ TUZCU-RİZE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum abisi Hasan Erdoğan’ın oğlu Ahmet Erdoğan (73), COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. COVID-19 belirtileri üzerine birkaç gün önce hastaneye kaldırılan ve dün sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine solunum cihazına bağlanarak entube edilerek tedavi altına alınmıştı. Vezirçiftliği'ndeki Ustaoğulları Kavurma'nın sahibi olan oğlu Ahmet Erdoğan’ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Erdoğan’ın cenazesi memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılıp katılmayacağı şimdilik bilinmiyor.