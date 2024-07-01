Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor

Temmuz ayı mesaisine AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile başlayacak olan Erdoğan, kampta belediye başkanlarına hitap edecek, istişare ve değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan’ın AK partililerle yapacağı bu toplantının ardından salı günü Kabineye başkanlık etmesi bekleniyor.

Putin ile kritik görüşme

Diplomasi turunun ilk durağı ise Astana olacak. Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin “diyalog ortağı” olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak; zirve marjında toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan bu kapsamda en kritik görüşmeyi Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacak. Zirve öncesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile görüşmesi ve ardından yaptığı “Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine olumlu yaklaştığını” açıklaması gündemi hareketlendirdi.

6 Temmuz'da Şuşa'da

Erdoğan, 6 Temmuz’da ise Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne iştirak edecek.

Nato Zirvesi'ne katılacak

Erdoğan’ın diplomasi trafiğinin en önemli duraklarından biri ABD olacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde başkent Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan’ın, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Son durak KKTC olacak

Erdoğan’ın 18 Temmuz’da İngiltere’de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 4. Toplantısı’na katılım durumu henüz netlik kazanmazken, temmuz ayındaki yoğun programın son durağı KKTC olacak.