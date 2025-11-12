Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ilk resmi yurt dışı ziyareti Ankara’ya
19 Ekim’de cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Ankara’ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Ercan Havalimanı’ndan saat 18.00 sıralarında adadan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erhürman’ı uğurlayanlar arasında; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve diğer yetkililer yer aldı.
Erhürman’a ziyaretinde eşinin yanı sıra Müsteşar Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi’den oluşan bir heyet eşlik ediyor.