Cumhurbaşkanı ile görüşen İmralı Heyeti'nden ilk açıklama

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi.

İmralı Heyeti'nden ilk açıklama

İmralı Heyeti’nden kamuoyuna yapılan açıklamada, “Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.