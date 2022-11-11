Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış arayışlarında Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız."